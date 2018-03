Tutty Humor

A despeito do aquecimento global galopante e da crescente proliferação de armamentos nucleares, o que torna o fim do mundo imprevisível são as milhares de formas artesanais que o ser humano domina para devastar o planeta pelas beiradas.

Agora mesmo, a Casa Branca tem só mais dois dias para apagar o pavio que um obscuro pastor evangélico americano acendeu na Flórida, anunciando a queima do Alcorão em cerimônias do 11 de Setembro. Da noite pro dia, a fogueirinha da paróquia de Gainesville ameaça incendiar o mundo islâmico na data-base do ódio ao Ocidente. A se confirmar o ataque gratuito ao livro sagrado do Islã, já viu, né?

Há rumores de represálias que vão de atentados terroristas mundo afora ao retrocesso nas negociações de paz no Oriente Médio. Parece que a Hillary Clinton está de novo à beira de um ataque de nervos. Teme-se pela segurança das tropas americanas no Afeganistão. Ahmadinejad estaria ainda preparando uma resposta à altura a Washington.

Se tudo der errado, a humanidade corre sério risco de ir pro beleléu por obra e graça do pastor Terry Jones, da igreja "Alcançar um mundo de paz". Cá pra nós, seria a completa desmoralização do fim do mundo, né não?

Barracation-tion

Só se fala em Nova York no show de Ivete Sangalo no Madison Square Garden! A parte que os americanos mais gostaram foi a da briga do ex-marido com o namorado de Ana Maria Braga no camarote VIP da cantora.

Vovó por um dia

Netinho que Dilma Rousseff espera para esta quinta-feira, em Porto Alegre, não é candidato ao Senado pelo PCdoB de São Paulo. E não se fala mais nisso, OK?

Palhaçada geral

Dilma e Serra estão fazendo escola em São Paulo: nocauteado no Horário Eleitoral Gratuito, Tiririca acusa Maguila de partir para baixaria.

Respira fundo

A turma que voltou exausta do fim de semana prolongado nas estradas tem agora um mês inteirinho para descansar no trabalho até o próximo feriadão.

A cara dela!

Dona Marisa Letícia chorou enquanto se preparava para sua última parada de 7 de Setembro, em Brasília. A primeira-dama decidiu que, mesmo depois de deixar o cargo, vai continuar fazendo todo ano um vestido especial para a data.

Los hermanos

Como se não bastasse o show de Messi na goleada sobre a Espanha, os argentinos deram agora para dizer que Luiz Scola, o Maradona do basquete deles, é melhor que Oscar Schmidt.

Similar ianque

O pacote de US$ 50 bilhões em obras de infraestrutura anunciado em Washington já é conhecido no Congresso americano como o PAC do Obama.

Ulalá!

O ministro Nelson Jobim disse que a compra de caças para a FAB sai depois das eleições. Isso quer dizer o seguinte: o ano ainda não está inteiramente perdido para o presidente Sarkozy!