Tutty Humor

O Departamento de Roubo de Acessórios de Veículos Automotivos (Drava), órgão de segundo escalão do chamado "crime organizado", está arregimentando mão de obra para uma nova frente de trabalho nas ruas das grandes cidades brasileiras: vêm aí os ladrões de cadeirinha!

Pelos cálculos da bandidagem, a entrada em vigor da lei de obrigatoriedade do equipamento em carros com crianças a bordo vai, muito em breve, fazer circular por aí tantas cadeirinhas quanto hoje são os CD players em trânsito no País. Com uma vantagem evidente: não darão a metade do trabalho exigido no furto de um rádio.

A relação custo/ benefício do negócio salta aos olhos da cara: tem cadeirinha de R$ 900 nas melhores lojas do ramo de São Paulo, o que garante, de cara, bom preço de revenda. No Rio, em especial, onde as UPPs deixaram um bocado de traficante desempregado, a diversificação deve ser imediata nas duas pontas da atividade: a comercialização da mercadoria roubada será feita a partir da semana que vem por camelôs egressos do "movimento".

Fale a respeito com a sua seguradora! Já deve existir uma linha de seguros para cadeirinhas. Melhor prevenir, né?

Distraído

Gugu Liberato deu trabalho ao Censo! Não soube responder de pronto quantos banheiros tem em casa. O jeito foi levar o recenseador para contá-los, um a um, pelos labirintos de sua mansão. Deu quase 40 minutos de hora extra no turno do pobre coitado.

UPP da Receita

"Se, como andou dizendo por aí, pretende mesmo levar a receita das Unidades de Polícia Pacificadora do Rio para todo Brasil, Lula deveria começar a experiência pela Receita Federal de Santo André. Aquilo lá é um inferno!

Huuummm!!!

Atende pela alcunha de "La Barbie" o mega traficante Edgar Valdéz Villareal, preso nesta semana pela polícia do México. Só se fala disso nas penitenciárias de segurança máxima de todo o mundo!

Asa da graúna

Pelo tom da tintura do cabelo do secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, tudo indica que os aloprados de Santo André também tenham quebrado o sigilo capilar de Edison Lobão. Aquele "preto-asfalto" indescritível era exclusividade do ex-ministro em todo território nacional!

Previsão do tempo

Quer apostar como o problema da baixa umidade do ar vai passar no feriadão de 7 de Setembro? Antes de viajar, verifique suas galochas!

Onda negra

Tem vazamento novo de óleo no Golfo do México. Capaz de Barack Obama aproveitar o domingo para dar um mergulho por lá com as filhas!

Basta!

Em respeito à privacidade do leitor, esta coluna não está acompanhando o atual barraco na vida de Dado Dolabella. Niguém merece!