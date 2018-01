Tutty Humor

O fim da censura às piadas com candidatos no rádio e na TV pegou muito humorista de surpresa por aí. Alguns da minha geração - ô, raça! - já até preparavam pedido de indenização à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, com base de cálculo na pensão já paga aos colegas Ziraldo e Jaguar em função de perseguição política semelhante no tempo da ditadura.

Precisariam, é claro, de um tempo maior de luta pela liberdade de expressão para fazer jus ao benefício concedido a quem é impedido de exercer o direito de opinião com independência. A liminar do STF que derrubou na quinta-feira o veto ao riso na lei eleitoral abortou, junto, o movimento "Humor Sem Censura".

É uma pena! A garotada que está começando agora na comédia stand-up chegou a sentir o gostinho de virar mártir das lutas democráticas. Não sei se alguém ali deixou de fazer piadas com quem quer que seja por causa disso, mas, justiça seja feita, ninguém dessa turma foi à passeata de domingo passado pensando em ganhar dinheiro na parada. Rolou mesmo uma causa, entende?

Sabe aquela coisa de "estão tentando nos calar!"? Danou-se! Agora terão todos de fazer boas piadas com os candidatos. A liberdade tem esse lado ruim, né?

Reforma geral

Quem esteve com a empresária e socialite Lucilia Diniz após seu último recall de nádegas, barriga, seios, pescoço e boca, garante: está tudo bem com a Hebe Camargo, que noite dessas não ligou o nome à pessoa amiga num jantar beneficente. Nem o Latino a reconheceria!

Mal comparando

Com 20% das intenções de voto, Aloizio Mercadante já está à frente de Fernando Gabeira (17%) nas pesquisas de opinião. Não é nada, não é nada...

Que Roberto é este?

Precisa ver se o tal show do Roberto Carlos que o Corinthians está anunciando para a festa de seus 100 anos não é aquele mesmo prometido quando foram buscar o lateral esquerdo na Turquia!

Repertório enguiçado

Susan Boyle fará para Bento XVI, durante visita do papa em setembro ao Reino Unido, sua milésima interpretação de I Dreamed a Dream, do musical Les Misérables. Capaz de, na ocasião, acabar de pagar tal penitência!

Vamos torcer!

Resta uma esperança: Tiririca jogou na Mega Sena acumulada na casa dos R$ 40 milhões para sorteio neste sábado. Quem sabe, ganhando, ele não desiste da carreira política, né?

Páreo duro

Atlético Mineiro X Palmeiras decidem, amanhã, quem é o pior técnico do Brasileirão: Felipão ou Vanderlei Luxemburgo? Com os times que eles têm nas mãos, francamente, o Renato Gaúcho levaria o Grêmio à Libertadores.

Resignação

Entreouvido num ponto de ônibus de São Paulo: "Só mesmo uma enchente daquelas para acabar com esse tempo seco!"