Tutty Humor

Se aconteceu também contigo, nada de pânico! Milhares de pessoas mundo afora baixaram no pronto-socorro nos últimos dias em busca de oxigênio. A súbita falta de ar coletiva foi provocada pela notícia de que só no fim de dezembro as equipes de socorro chegarão aos 33 mineiros chilenos soterrados desde o início do mês num refúgio a 700 metros de profundidade. O assunto, que estará em destaque na imprensa até o Natal, é altamente desaconselhável a claustrofóbicos.

Tenho amigos que preferiam a morte a ficar na escuridão, numa temperatura ambiente próxima aos 40ºC, respirando poeira em suspensão numa atmosfera com 85% de umidade do ar, sem banheiro ou roupas para trocar, ligados ao mundo exterior por um duto com 8 centímetros de diâmetro. Vá até a janela e respire um pouco - eu espero!

Já perdi a conta das vezes que quase sufoquei lendo a respeito nos jornais. No capítulo de ontem, soube que, até a data do resgate, os sobreviventes deverão ter, no máximo, 90 centímetros de circunferência abdominal para não entalar no túnel pelo qual serão içados à superfície. Eu, lá, acho que pediria pra ficar.

Ok, ok, prometo não voltar ao assunto! Vamos lá: respire, a gente está aqui em cima, caramba!

Começa assim

Amigos de Marcelo Tas estão preocupados. Também, pudera! O líder do CQC deu agora para se gabar no Twitter que está usando FlipBoard no iPad. "É sen-sa-cio-nal!" Huuummm!!!

Nó tático

Foi a primeira vitória em grande estilo de Felipão na volta ao Palmeiras. O técnico foi absolvido na Justiça Desportiva, alegando que não poderia ter chamado o árbitro de "safado", como constava da súmula em julgamento, porque essa palavra não faz parte do vocabulário dos gaúchos. Parece que lá no Rio Grande do Sul ninguém nem sabe o que é "safado". Em compensação..., deixa pra lá!

CDF

Lula tirou 8,1 em novo teste de popularidade!

Secura de gol

O clima está quase insuportável no Morumbi, mas a baixa umidade do ar não tem nada a ver com a crise no futebol do São Paulo.

Boato infame

Nem passou pela cabeça do prefeito Gilberto Kassab propor a realização da abertura da Copa de 2014 na sede da Igreja Mundial, que a Justiça mandou fechar dia desses no Brás. E não se fala mais nisso, ok?

O que não cabe em si

Lula criou 647 cargos de confiança no Ministério da Defesa. Em se tratando da pasta de Nelson Jobim, não é muito. Não sobrou ninguém mais espaçoso que ele no governo.

Há controvérsias!

Publicado esta semana na revista científica PLoS Biology, estudo da Unicamp confirma que exercícios diminuem fome em obesos, mas não esclarece se Ronaldo está gordo porque não joga ou vice-versa.