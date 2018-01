Tutty Humor

A cantora Sandy anda espalhando por aí que está praticando boxe e falando palavrão pra dedéu. Em vão! Pode até jurar que já cuspiu no chão e nem assim conseguirá convencer a todos de que não é mais virgem, estigma que a acompanha desde pequenininha e que, para fãs apaixonados, nem o casamento aplacou. É por isso que, na contramão de suas colegas de show biz, a irmã do Júnior precisa fazer um esforço danado na mídia para dar uma descabelada na sua imagem de Barbie-Xororó.

Na próxima segunda-feira, ela estreia passo importante nesse sentido, mordendo levemente a língua no canto da boca para quem cruzar com seu olhar safado nas bancas de revista. Sandy posou pra capa da Nova vestida para matar, em visual inspirado na garota de programa interpretada por Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo. "Vem comigo, vem!" - parece provocar o(a) leitor(a).

Fez tudo como manda o figurino da mulher fatal: caprichou no rímel e no batom, deixando braço, ombro e pescoço nus em sequência de arrepiar. Sabe que, se nem assim conseguir arranhar sua mística de debutante, só posando nua para a Playboy. Virar a melhor amiga da Preta Gil também pode ajudar.

Ninguém é de ferro

Amigos de Eike Batista estão tentando convencê-lo a aplicar parte do caminhão de dinheiro que vai ganhar com a venda de sua fatia na MMX na compra do palácio que Silvio Berlusconi pôs à venda na Sardenha. Esse rapaz só pensa em minério de ferro, petróleo, gás, ouro, navio... Precisa se divertir um pouco, caramba!

Satisfação garantida

O turista que subir a Serra Gaúcha hoje em busca de neve não corre o risco de perder a viagem: está chovendo artista no Festival de Gramado! Não é nada, não é nada...

Marolinha de fogo

Já tem economista de plantão dizendo por aí que esses incêndios na Rússia vão chegar ao Brasil. O governo garante que vem por aí, no máximo, uma fumacinha.

Mal comparando

Um motivo a mais para o ministro Guido Mantega se orgulhar de sua filha: a do ex-prefeito Rudolph Giuliani não está citada em nenhum dossiê e, no entanto, foi pega afanando maquiagem numa loja de cosméticos de Manhattan.

Nada a ver

Não faz o menor sentido imaginar que aquele problema no púbis de Kaká já vinha sobrecarregando o joelho que o jogador operou na quinta-feira. Isso é coisa de gente que só pensa naquilo - ô, raça!

Clima de decisão

Quem tentou assistir ao debate dos presidenciáveis e à semifinal da Libertadores, zapeando o tempo todo entre a Globo e a Bandeirantes na noite de quinta-feira, ficou com a sensação de ter testemunhado os piores momentos das duas atrações. Foi bom pra você?