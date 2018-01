Tutty Humor

Quem a está acompanhando pelos jornais sabe que Marina é, além de a mais bonitinha dos três - o que não chega a ser vantagem alguma -, a única pré-candidata com propostas concretas de governo.

Melhor ainda: só ela poderia salvar o Brasil da polarização eleitoral nojenta entre o PT e o PSDB.

Mas quem vai aguentar ouvir o que a ex-senadora tem a dizer de viva-voz no "horário de propaganda gratuita"? No calor de um debate na TV, o timbre de seu discurso é capaz de quebrar taças na casa do eleitor.

Com tantos intelectuais entre os colaboradores da candidata, francamente, não é possível que ninguém aborde o problema com receio de melindrá-la. Alguém do comitê de campanha podia ao menos perguntar à Marília Gabriela o que ela faz pra ficar com a voz daquele jeito, né não?

Empatou!

"Eu também, no lugar do Zico, teria levado o Romário à Copa de 98!''

Dunga, comentando a declaração do auxiliar técnico de Zagallo em 1998, que dia desses engrossou o coro dos que levariam Neymar para a África do Sul.

Como assim?

A Secretaria de Agricultura de São Paulo está desenvolvendo um trabalho para "tirar o chuchu do ostracismo". Eu, hein! Ele não estava liderando todas as pesquisas de opinião no Estado?

Experimente em casa

Lula voltou dos EUA falando para pequenos empresários que, para trabalhar por conta própria, o ser humano precisa encontrar ''o Ponto G da criatividade''. Se não meter o dedão lá, o negócio não funciona mesmo.

O Imperador voltou

O Flamengo voltou esta madrugada do Chile sem chegar ao primeiro lugar de sua chave na Libertadores, mas todo o time comemorou intensamente em Santiago o rompimento do noivado de Adriano no Rio. Espera-se que, assim, o Imperador volte a comer a bola já no próximo domingo.

Lá tem vatapá

É grande a expectativa no Twitter sobre o que vão dar de comer a José Serra hoje na Bahia. Se o pré-candidato tucano não der às caras na rede social depois de meia-noite, deve passar a noite conversando com o jantar.

Cabeça cheia

A ex-mulher de Roberto Carlos está lhe cobrando quase R$ 1 milhão em dívidas de pensão alimentícia. Ou seja, precisa dar um desconto nos carrinhos por trás que de vez em quando ele dá em campo.

Morena Marina

Marina Silva é alérgica a maquiagem, ou seja, é a Marina que Dorival Caymmi pediu a Deus. Desde que não cante, é claro!