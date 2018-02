Turnê "Segue o Som" de Vanessa da Mata faz duas apresentações em São Paulo

MPB dos novos tempos com toques de rap, rock e balanços doces que está acostumada a criar compõem o quinto álbum de trabalho da matogrossense Vanessa da Mata. A compositora comemora 12 anos de carreira convidando todos para dançar nos trechos da música homônima ao disco "Segue o Som", que será apresentado aos paulistanos nos próximos sexta e sábado, no Teatro Bradesco.

Vanessa está em um momento de introspecção, talvez de metamorfose, segundo as composições e melodias do álbum. Uma parceria com o rapper Emicida, que deve abrir o show, comprova que Vanessa não tem medo da mistura. E é de mistura, entre guitarras pesadas, apresentadas na faixa "Não sei dizer Adeus", poesia intensa, melodias grudentas e outras dançantes, que é feita a turnê. Se o público gostou do mix? O show de estreia, que aconteceu em abril, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, mostrou que sim. Apesar do refinamento dos acordes, os refrões são fáceis de decorar e embalam os fãs.

Com setlist-surpresa, Vanessa não deve esquecer seus maiores sucessos como "Não me Deixe Só", "Amado" e "Ai Ai Ai". Aos 38 anos, o que se espera da matogrossense é uma apresentação moderna marcada pela transição rítmica.

"Segue o Som" foi produzido por Liminha e Kassin e conta com a participação de Lincoln Olivetti, Stephane San Juan, Fernando Catatau, Marcelo Jeneci, Marlon Sette, Rodrigo Tavares, Alex Meireles e Money Mark.

SERVIÇO

VANESSA DA MATA NO SHOW DA TURNÊ “SEGUE O SOM”

Dias 28 e 29 de novembro

Sexta-feira e sábado, às 21h

Teatro Bradesco - www.teatrobradesco.com.br

Piso Perdizes do Bourbon Shopping São Paulo - Rua Turiassú, 2100, 3º piso, Pompéia

*Estacionamento no local

Setor

Valor

Frisa 3º andar

R$ 60,00

Frisa 2º andar

R$ 80,00

Balcão Nobre

R$ 110,00

Frisa 1º andar

R$ 120,00

Plateia (O a W)

R$ 140,00

Plateia (A a N)

R$ 170,00

Camarote

R$ 170,00