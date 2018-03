Turistas são vítimas de assalto em Ubatuba

Ubatuba - Turistas foram vítimas de assaltos na noite de sexta-feira e madrugada deste sábado,8, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Os crimes ocorreram em diversos bairros do município, principalmente na região sul. A violência também vitimou quem mora na cidade. Um homem foi baleado em um bairro periférico por outros dois que fugiram em uma moto.

O assalto na Praia do Lázaro ocorreu por volta das 21h de sexta-feira, na Rua Grumixama. Três homens armados e encapuzados invadiram uma residência e fizeram os turistas reféns. Um quarto bandido teria dado cobertura do lado de fora da casa. A Polícia Militar teria sido avisada por um vizinho, que testemunhou a invasão de sua casa. Os criminosos levaram celulares, notebooks, bebidas, perfumes, dinheiro e fugiram no carro de uma das vítimas, um Honda Fit, com placas de Rio Claro, interior de São Paulo, em direção à Rodovia Rio-Santos.

Minutos depois, a quadrilha bateu o carro em outro veículo e fugiu por um matagal. Policiais militares se depararam com o acidente na Estrada Saco da Ribeira, a poucos metros da residência roubada, e perseguiram os bandidos. Dois deles foram presos e os demais conseguiram fugir. Parte dos pertences foi recuperada.

Outros casos. Por volta da 0h30 deste sábado, um homem foi baleado após uma briga na Rua Jabaquara, no bairro Estufa 2, periferia da cidade. Ele foi atingido por um dos três disparos que teriam sido efetuados por dois homens que estavam em uma moto. Ninguém foi preso.

Ainda na madrugada, uma mulher teve sua bolsa roubada em frente ao Aquário de Ubatuba (Correção: diferente do que foi informado anteriormente, o aquário não é municipal. O local pertence à iniciativa privada e é aberto à visitação pública, contando com monitoramento por circuito interno de câmeras e vigia interno noturno, além de manter um vigia particular em horário comercial em parceria com comerciantes locais. O texto foi corrigido às 15h55 de segunda-feira, 8), na Praia do Itaguá, por volta das 2h40. O bandido, que estava em uma bicicleta, levou sua bolsa contendo cartões bancários, celular e a chave de seu carro. Ele não foi preso.

Juquehy. Em São Sebastião, uma turista foi assaltada na Avenida Mãe Bernarda, a principal da Praia de Juquehy, por volta das 20h15 de sexta, próximo a um shopping. O homem, que estava armado de revólver, levou sua bolsa e celular e também não foi preso.