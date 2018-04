O helicóptero Águia, da Polícia Militar, resgatou ontem quatro turistas que estavam perdidos na Serra do Mar, em Cubatão, no litoral paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santos, eles sofreram apenas arranhões superficiais. Outros três turistas que estavam com o grupo conseguiram voltar para o Parque Ecológico do Perequê na noite de domingo. O grupo se perdeu quando fazia uma trilha.