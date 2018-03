Turistas são assaltados em Jurerê Internacional Um grupo de turistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul foi assaltado na quinta-feira em uma casa alugada em Jurerê Internacional, o mais luxuoso balneário de Santa Catarina. Quatro bandidos entraram pela garagem e agrediram violentamente as vítimas - incluindo crianças de 3 e 11 anos - para roubar uma caminhonete, aparelhos de TV e DVD, notebooks, joias e cerca de R$ 5 mil em dinheiro. Um adolescente com parte dos objetos roubados foi preso em flagrante. Os outros criminosos estão foragidos.