Turistas reagem a assalto de casa em praia de Ubatuba e matam bandido Um assaltante foi morto ontem após tentar assaltar uma casa com turistas em Ubatuba (SP), junto com outro bandido. Era a segunda casa que a dupla invadia. Por volta de 1h, eles entraram em uma residência na Praia de Maranduba e fugiram no carro da família com reféns. A PM os encontrou na Rodovia Rio-Santos. A dupla soltou as vítimas e fugiu para o Perequê-Açu.