Turistas querem é o calor recorde

Mesmo com o recorde de temperatura registrado no Rio anteontem, com o calor chegando aos 43,2°C e sensação térmica de 49°C, o sol forte não tem intimidado os turistas que chegam à cidade para aproveitar as praias e os cartões-postais da cidade.

E há quem reclame quando uma nuvenzinha aparece para estragar a paisagem. Ontem à tarde, uma leve neblina encobriu o Cristo Redentor e fez centenas de visitantes no Corcovado esperarem o tempo abrir somente para poderem aproveitar melhor lá do alto.

"Eles ficaram tristes porque nós chegamos bem quando fechou o tempo", disse a comerciante Márcia Cristiane de Souza, referindo-se ao casal de amigos paranaenses que a acompanhavam. Márcia já está acostumada com o verão carioca, mas a amiga Naiara Sabino Castro estranhou. "Apesar de lá em Maringá também estar bem quente, aqui está demais. Minha filha não vê a hora de ir pra praia", disse a empresária, que chegou ontem à cidade.

A suíça Sibylle Spühler deixou o inverno do Colorado, nos Estados Unidos, onde mora atualmente, para experimentar o verão carioca pela primeira vez. "É ótimo escapar da neve e do frio para aproveitar esse calor aqui." Em viagem de férias com o namorado, ela está visitando países da América do Sul e vai ficar apenas três dias no Rio, antes de partir para Foz do Iguaçu e seguir rumo à Argentina. "O Brasil é tão grande e há tantos lugares para conhecer, que fica difícil visitar tudo. Só teremos tempo mesmo de ver os principais pontos turísticos", disse Sibylle, enquanto tirava fotos do Cristo Redentor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já para o marroquino Achraf, o calor brasileiro pode até parecer ameno. "O Marrocos é bem mais quente. A temperatura chega a 40°C, quase 50° C, então não estou sofrendo com o calor", disse ele, que veio visitar a namorada brasileira e pretende ficar no País pelos próximos três meses. Os turistas ainda vão aproveitar bastante o feriado prolongado.

Previsão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de um fim de semana bem ensolarado, com temperatura máxima chegando aos 37°C.