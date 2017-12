Turistas lotam praia no Guarujá mesmo com dia nublado

Os frequentadores da Praia de Pintagueiras não desanimaram nem com o dia nublado, nem com as pancadas de chuvas. Eles lotam as praias de Guarujá, no litoral norte de São Paulo. Veja também: Fotos dos banhistas em Pitangueiras Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Quem achou quer iria encontrar as praias mais tranquilas depois da festa de réveillon, e também por causa do céu encoberto, teve uma supresa. A praia lotou mesmo sem o sol aparecer. Surfistas e banhistas aproveitam as folgas de fim de ano para surfarem e nadarem na praia. O retorno dos paulistanos e de outros turistas que escolheram esperar a chegada de 2009 no litoral norte de São Paulo é esperado para que aconteça até a manhã de segunda-feria, dia 5. Foto: Jonne Roriz/AE