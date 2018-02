Turistas levam média de uma hora para chegar às praias no litoral norte de SP

SÃO SEBASTIÃO – Turistas que já estão no litoral norte estão demorando, em média, uma hora para chegar às praias da região, devido ao intenso tráfego de veículos que vem sendo registrado desde o Natal. A viagem entre Caraguatatuba e São Sebastião está levando mais de duas horas. Fora da temporada, o percurso é feito em 30 minutos. Há tráfego moroso em diversos trechos da Rodovia Rio-Santos, principal via de ligação entre os municípios litorâneos, principalmente em Maresias (São Sebastião) e Praia Grande (Ubatuba).

A grande concentração de turistas resultou em praias lotadas. No domingo, 30, já era difícil encontrar lugar na areia em praias menores, como a Prainha, em Caraguatatuba; e Curral, em Ilhabela. A praia de Maresias, a mais badalada do litoral paulista, também estava lotada e deu trabalho aos salva-vidas no domingo, já que muitos banhistas desrespeitavam as placas que indicavam perigo no mar.