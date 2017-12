Turistas ainda podem aproveitar atrações no fim das férias

Os turistas que aproveitam o fim das férias de janeiro no litoral de São Paulo ainda vão encontrar vários tipos de atrações gratuitas pelas praias.Na Riviera de São Lourenço, localizada em Bertioga, litoral sul do Estado, o evento que teve início depois do Natal traz um misto de cultura, arte e divertimento. São apresentações musicais, teatro infantil e adulto, cinema com cinco sessões diárias, bar e restaurante, mostra de decoração, oficinas de circo, lan house, espaço infantil, pet house, golfe indoor, além de uma praça central de alimentação. No palco, as atrações são sempre às 21 horas. Neste fim de semana, a programação começa hoje, com a apresentação de Giana Viscardi. Na sexta, é a vez de Tony Gordon e no sábado o show é de Claudio Zoli.Para a criançada, as apresentações no teatro também começam hoje, a partir das 17 horas, e vão até o domingo. As peças são Tarde de Palhaçadas, Circo de Bonecos, Tampinha tira os óculos e A vida mudada de um bicho. As sessões de cinema começam a partir das 14 horas, com a última apresentação às 22 horas. Entre os filmes estão O Pinguim, Um intruso no formigueiro, Eu sou a lenda, Speed Racer e O Cavaleiro das Trevas.O Espaço Cultural Veja São Paulo está localizado na Avenida Riviera, em frente ao Shopping Center, e está aberto das 10 horas às 24 horas, exceto segundas-feiras, até o dia 31 de janeiro.