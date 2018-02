Turista tem de ser explorador A capital paulista, diferentemente de outras cidades com apelo turístico evidente, precisa ser descoberta com vontade de explorador, e passear a pé é certamente a melhor forma de conhecê-la. Andar permite sentir a pulsação cotidiana da metrópole e a criatividade cultural expressa, por exemplo, nos grafites incrustados em muros dos mais variados bairros. Permite perceber a topografia, os vestígios históricos, as marcas de infraestrutura, os monumentos e os aspectos bizarros da justaposição e misturas infinitas que caracterizam São Paulo. Implica também desacelerar o ritmo, valorizar o olhar, respeitar a diversidade social e étnica, desautomatizar percursos diários e abrir-se a visões e encontros imprevistos, o que nos torna mais tolerantes e cidadãos.