Turista sai do litoral para aproveitar o frio na serra

O casal de namorados Adriano Ferreira, de 28 anos, e Thaís Almeida, de 21, que estava em casa de parentes em São Sebastião, decidiu visitar Campos do Jordão. "O clima está mais para serra do que para praia", disse Thaís. O médico Oswaldo Lima Cirilo foi com sua família para Ubatuba na noite de quarta-feira. Mas ontem à tarde decidiram ir para Santo Antônio do Pinhal. "Nós gostamos do frio, então viemos para cá, já que logo o verão chega e esse friozinho só vai voltar no inverno do ano que vem."

Segundo a recepcionista Josiane Graziela, do Hotel Garnier, em Campos do Jordão, houve uma corrida de última hora por hospedagens na cidade. "Na quarta-feira já tínhamos poucas vagas disponíveis. Muitos hóspedes decidiram de última hora vir para cá", disse ela. No Hotel Solar da Montanha, também em Campos, a ocupação era de 100%. No Estoril, 97% das acomodações estavam ocupadas ontem.

Apesar do mau tempo e da fuga de turistas, a rede hoteleira do litoral norte registrava ontem 100% de ocupação. Quem ficou em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião ou Ubatuba optou por programas culturais. Bom para os cafés, restaurantes e livrarias, que ficaram cheios ontem.