Turista perdido em SP? Não se tiver um smartphone com o aplicativo da SPTuris

SÃO PAULO - Uma lista com 3.720 endereços ao alcance de um toque. É o que oferece o SP Mobile, aplicativo para smartphones e tablets lançado pela Prefeitura no fim do ano passado com o objetivo de facilitar a vida dos turistas que visitam a cidade. A ferramenta pode ser acessada gratuitamente e, a partir de 25 de janeiro, ganhará versões em inglês e espanhol.

Fácil de usar, a página inicial oferece ícones para todas as opções de pesquisa, como locais de compras, comes e bebes, parques, hospedagens e endereços destinados ao público GLS. Os atrativos são mostrados na tela de acordo com a localização do usuário, que pode conferir ainda horários de funcionamento, preços e distâncias, além de traçar rotas para saber qual é o melhor percurso de carro, a pé ou com transporte público.

A novidade é uma iniciativa da SPTuris - empresa municipal de turismo e eventos. Ela é uma resposta a pesquisas de mercado que apontam um número cada vez maior de usuários de smartphones no Brasil. Já são mais de 19 milhões.

Segundo o presidente da SPTuris, Marcelo Rehder, o aplicativo vai ajudar na divulgação da cidade aos turistas e aos próprios moradores e, a longo prazo, se tornará um instrumento de classificação da oferta turística.

No futuro, estarão disponíveis novos tipos de filtros para a realização de pesquisas personalizadas. O coordenador do projeto, Rene Perol, diz que será possível, por exemplo, ordenar restaurantes de acordo com o tipo de comida e a faixa de preço. “Também vamos oferecer listas por bairros e ordem alfabética.”

Desde 20 de novembro, foram contabilizados 6.327 downloads do aplicativo. Segundo Perol, as opiniões dos internautas também serão levadas em conta na hora de atualizar o sistema.

“Já identificamos a necessidade de criar uma ferramenta que permita traçar rotas de um ponto para outro, independentemente da localização do usuário. E outra que abra espaço para o cadastro direto dos estabelecimento”, diz Perol. Hoje, os interessados em ter seu endereço disponível devem enviar um e-mail para spmobile@spturis.com.

Serviços. O SP Mobile se une a um conjunto cada vez maior de serviços para usuários de smartphones e tablets disponíveis em São Paulo. Quem tem acesso à tecnologia pode se guiar pelos aplicativos para definir viagens de metrô, escolher igrejas, salas de cinema e até um pastel de feira. Está tudo lá, sem custo extra.

Na cidade que não para, um aplicativo em especial tem feito sucesso: na tela do Moove Taxi é possível descobrir qual o endereço e o telefone do ponto mais próximo, além de como chegar a pé. Há ainda opções personalizadas. “Uso um aplicativo que mostra qual é a dosagem de determinados medicamentos de acordo com o peso da criança. É muito útil, porque não dá para decorar tudo”, diz o médico anestesista Danilo Petrillo, de 34 anos.