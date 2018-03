Turista mantida refém se fere em colisão no Guarujá

Moradora de São Bernardo do Campo, a publicitária Meire Lígia Terazima e uma amiga chegavam ao apartamento onde estavam hospedadas no carnaval, às 7h, quando foram abordadas por dois criminosos.

Eles invadiram o apartamento e roubaram iPad, celular, um relógio e R$ 300. Em seguida, fugiram levando Meire como refém no carro dela, um Hyundai i30.

Acionada, a PM identificou o veículo e iniciou a perseguição. Foi quando aconteceu o acidente. Um dos assaltantes conseguiu fugir com os objetos roubados e o outro foi detido. A publicitária sofreu fraturas nas pernas, costelas e machucados no rosto. Atendida no Hospital Santo Amaro, ela foi transferida ontem para o Albert Einstein, em São Paulo.