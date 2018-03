Turista inventa furto de bagagem no Rio e é preso O japonês Takuya Nemoto, de 26 anos, foi preso ao tentar aplicar o golpe do seguro da bagagem na polícia do Rio. Na quarta-feira, ele procurou a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) para registrar o furto de um laptop e um celular avaliados em US$ 3,5 mil. Mas os policiais encontraram o equipamento no hotel onde ele estava, no centro.