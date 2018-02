Turista gaúcha morre na fronteira com o Paraguai A gaúcha Noiara Elisabete Bonatto de Souza, de 26 anos, foi baleada na manhã de ontem em um assalto na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai. Por volta das 16h, sua morte foi confirmada. Ela e o marido viviam em Passo Fundo (RS) e fariam compras no lado paraguaio. Segundo a polícia, três homens anunciaram o assalto, atiraram e levaram R$ 4 mil. Depois, fugiram em garupas de mototáxis rumo ao Brasil. Como o crime foi no Paraguai, a investigação será feita no país.