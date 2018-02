Turista francês é morto a tiros em Porto Seguro Um turista francês de 71 anos foi assassinado com cinco tiros em Porto Seguro, na Bahia. Ele estava na cidade com a mulher havia cinco dias. O corpo foi encontrado na noite de terça-feira, no bairro de Mundaí, na orla norte. Segundo a polícia, a principal suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio. O corpo estava sem a aliança e o relógio com os quais o homem tinha saído do hotel. Testemunhas afirmam que a vítima tinha sofrido uma tentativa de assalto horas antes do crime, mas conseguiu fugir.