Turista é morto a pedradas em PE A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira, três suspeitos de envolvimento na morte de um turista mineiro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A vítima foi assassinada no dia 8 deste mês. O turista, que passava férias na cidade, foi morto a pedradas quando saía de um bar na orla da Piedade. Segundo a polícia, as pedras usadas no crime servem para conter o avanço do mar. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. O motivo do crime ainda é investigado pela polícia.