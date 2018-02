Turista é baleada na fronteira com o Paraguai A gaúcha Noiara Elisabete Bonatto de Souza, de 26 anos, foi baleada ontem em suposta tentativa de assalto na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai. Ela e o marido moram em Passo Fundo (RS) e pretendiam fazer compras com outros casais no lado paraguaio. Segundo a polícia, três homens anunciaram o assalto, atiraram e levaram R$ 4 mil. Depois, fugiram em garupas de mototáxis em direção ao Brasil. Como o tiro foi já no Paraguai, a investigação será feita no país vizinho.