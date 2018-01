Turista de Tatuí morre afogado ao tentar salvar a neta em Peruíbe

SANTOS - Um turista de 48 anos morreu afogado ao tentar resgatar a neta de 14 anos na manhã de sábado, 13, na Praia do Centro, em Peruíbe, litoral de São Paulo.

Ela estava se afogando quando José Geraldo Vieira, de 48 anos, se atirou ao mar, mesmo sem saber nadar. Ele foi levado pela correnteza e, em poucos minutos, desapareceu no mar.

Um banhista que se encontrava por perto salvou a adolescente, trazendo-a para a areia. Ele ainda tentou salvar Vieira, mas não conseguiu. Depois de algumas buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo, que foi encaminhado ao IML de Santos. O sepultamento estava previsto para este domingo mesmo, no Cemitério de Tatuí, cidade natal de Vieira. Ele deixou esposa, dois filhos e três netos.

Apesar do reforço na vigilância das praias, por parte do Corpo dos Bombeiros, tendo em vista as altas temperaturas na região e a proximidade da temporada, em quase todo o fim de semana ocorre pelo menos um afogamento na Baixada Santista.