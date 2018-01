Turista de Mauá é baleada durante tiroteio em Peruíbe

Uma turista de 25 anos foi baleada na cabeça após assalto a um quiosque na orla da praia de Peruíbe, na Baixada Santista, durante essa madrugada. A jovem Juliana Marques de Almeida, moradora de Mauá, no Grande ABC, está internada em estado grave. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta segunda-feira de Carnaval. Dois homens armados invadiram o quiosque 42 na Praia do Centro e lá encontraram a proprietária e um cão da raça pitbull. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Sede de Peruíbe, eles mataram o cão com um tiro, roubaram R$ 2 mil reais e saíram correndo no meio da multidão, pois o local estava movimentado, com diversos turistas. Neste momento, a comerciante assaltada começou a gritar e os homens atiraram diversas vezes contra a multidão. Um dos tiros atingiu Juliana na cabeça. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro local, de onde foi transferida para o hospital Ana Costa, em Santos. A Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas ainda não têm novidades a respeito da identificação e localização dos criminosos.