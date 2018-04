Turista brasileiro tem tratamento vip em lojas Os brasileiros são a prioridade do serviço de atendimento a estrangeiros da loja de departamentos Bloomingdale's, no sofisticado Upper East Side de Manhattan, aos outlets da suburbana New Jersey. Funcionários fluentes em português e informações na mesma língua buscam facilitar a vida dos turistas do Brasil que compram computadores, calças, tênis e casacos, principalmente.