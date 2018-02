Turista brasileiro está desaparecido no Chile Um turista brasileiro está desaparecido, após um acidente ocorrido anteontem com três montanhistas que caíram durante a escalada do Vulcão Villarrica, no sul do Chile. Segundo o diário El Mercurio, um turista mexicano, identificado como Rodolfo Sarovich, de 21 anos, morreu. O chileno Guillermo Elías, de 21, teve fraturas múltiplas e o brasileiro Felipe Santos, de 28, está desaparecido.