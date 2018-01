Turismo da Copa vai movimentar R$ 700 milhões na capital paulista

Projeção da SPTuris estima que o turismo durante a Copa do Mundo vá movimentar R$ 706 milhões na capital. Até o fim do torneio, 390,7 mil turistas devem passar pela cidade, sendo 63,3 mil estrangeiros e 327,3 mil brasileiros em viagem pelo País.

A previsão é que cada um deles gaste R$ 1,8 mil durante sua estadia por São Paulo. Nos anos seguintes ao Mundial, os números devem representar, segundo a empresa, um incremento de 20% ao turismo paulistano.

Dados da rede hoteleira mostram que 80% dos quartos já estão ocupados. São Paulo conta com a maior rede do Brasil, com 410 hotéis e 42 mil quartos. Para a abertura do Mundial, amanhã, 22% dos ingressos foram vendidos a estrangeiros, sendo os principais compradores os croatas (9,9%), alemães (2,9%), ingleses (1,9%) e norte-americanos (1,7%).

Levantamento da SPTuris ainda mostra que das 15 seleções hospedadas no Estado, cinco estão entre os dez principais emissores de turistas estrangeiros para a capital, incluindo os Estados Unidos, cuja seleção está instalada na cidade e treina no CT do São Paulo, que fica na Barra Funda, zona oeste.