Turismetrô agora tem rota na Liberdade A partir de hoje, o Turismetrô - programa de roteiros pela cidade usando o Metrô como meio de transporte - vai oferecer mais um itinerário. Dessa vez, o passeio mostrará a cultura oriental em São Paulo, em uma imersão pelo tradicional bairro da Liberdade, no centro. No roteiro estão templos budistas, restaurantes típicos e o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, entre outros lugares de interesse turístico.