Túnel vai custar R$ 1,3 bi

A ligação que conectará as duas cidades da Baixada Santista vai adotar tecnologia inédita no Brasil. Ela terá profundidade mínima de 21 metros e será feita com módulos pré-moldados, que serão mergulhados no fundo do canal.

O túnel terá 900 metros, com três faixas de rolagem por sentido, passagem para pedestres e ciclistas e espaço para um futuro prolongamento do ramal de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que será construído na Baixada.