Túnel Nove de Julho, em São Paulo, será interditado hoje

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Túnel Nove de Julho, em São Paulo, no sentido bairro, das 23h30 desta terça-feira, às 4h30 de amanhã, para manutenção no sistema de iluminação.

De acordo com a CET, durante o bloqueio, a Rua Carlos Comenale terá seu sentido de direção invertido no trecho entre a Rua Peixoto Gomide até a Praça Rodrigo Lefreve.

Como alternativa, os motoristas que trafegarem no sentido Centro deverão seguir pela Rua Engenheiro Monlevade, Rua Carlos Comenale (no trecho com sentido de direção invertido), Rua Peixoto Gomide, Alameda Itu e Avenida Nove de Julho.