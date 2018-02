Túnel na zona norte agora está sem previsão

A Prefeitura de São Paulo anunciou em 2007 a construção de dois túneis para interligar as Avenidas Engenheiro Caetano Álvares e Cruzeiro do Sul, na zona norte. A obra é uma antiga reivindicação de moradores da região de Santana para descongestionar a Avenida Brás Leme. A licitação foi vencida no ano passado pelo Consórcio CR Almeida, por R$ 338 milhões, e a previsão era de que o túnel ficasse pronto em 2012. Mas não existe previsão nem para o início das obras.

1. Por que um túnel ajudaria a melhorar o trânsito na zona norte?

As principais vias de acesso à zona norte ficam totalmente congestionadas nos horários de pico. Um túnel também ajudaria a melhorar a fluidez dos veículos entre os bairros da zona norte - hoje moradores de Santana enfrentam até uma hora no trânsito para chegar a bairros vizinhos, como Mandaqui, Santa Terezinha e Água Fria. Motoristas reclamam da falta de avenidas e ruas largas nessas regiões.

2. O que ainda falta para o início das obras?

A Prefeitura licitou os túneis antes de obter a licença ambiental do empreendimento, que ainda está sob análise dos técnicos do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Cades). Só após a autorização do órgão, que pode também solicitar modificações no projeto original, é que a Prefeitura pode dar ordem de serviço para o início das obras e desapropriações.

3. Quais os pontos negativos do projeto?

O contrato assinado com a CR Almeida no ano passado teve custo 50% maior do que o original previsto em 2007. Com os R$ 338 milhões dos dois túneis também poderia ser possível construir 31 quilômetros de corredores de ônibus. Alguns conselheiros do Cades consideram a obra cara e mais um incentivo ao uso do transporte individual.

4. O que diz a Prefeitura?

O governo afirma que ainda espera o licenciamento da obra, que não está listada entre as prioridades de novos investimentos para 2012 da gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). Após críticas de especialistas, a Prefeitura de São Paulo também adicionou ao projeto original uma faixa exclusiva para bicicletas e calçadas de ambos os lados dos túneis.

5. Existe outro projeto viário em curso que possa melhorar o trânsito na zona norte?

A Prefeitura também garantiu que construiria um corredor de ônibus ao longo da Avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó. Mas a obra também não tem previsão de início a pouco mais de nove meses de acabar o atual governo.

