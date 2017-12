Túnel Jânio Quadros será interditado para manutenção

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar totalmente o Túnel Jânio Quadros, das 23h de quinta-feira, 22, às 5 horas de sexta-feira, 23, para manutenção geral. Veja também: Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua De acordo com a CET, que vai monitorar o trânsito e orientar os motoristas, os veículos que trafegarem em direção à Avenida Lineu de Paula Machado deverão seguir pelas avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, avenidas dos Tajurás e Lineu de Paula Machado. Já os veículos que trafegarem em direção à Avenida Engenheiro Oscar Americano deverão seguir pelas avenidas Juscelino Kubitschek e Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Praça Professor Américo de Moura e Avenida Engenheiro Oscar Americano.