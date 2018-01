Túnel do Anhangabaú tem bloqueio após acidente com dois feridos

SÃO PAULO - Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente dentro do Túnel Papa João Paulo II, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, no final da madrugada desta sexta-feira, 14. Um veículo colidiu contra a mureta de proteção da lateral do túnel no sentido Santana, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O acidente aconteceu por volta das 4h30 e houve interdição de duas faixas até em torno das 7 horas. O estado de saúde dos feridos não foi informado.