Túnel da São Gabriel vai ser fechado por 4 meses

O túnel da São Gabriel liga as Avenidas 9 de Julho e Santo Amaro. Parte de uma placa de concreto desabou em 21 de agosto. A empresa Jofege Pavimentação e Construção será a responsável pela reforma. O valor não foi divulgado. Na zona sul, o Consórcio Queiroz Galvão Engenharia foi escolhido para construir o Complexo Viário Sena Madureira, por R$ 218,9 milhões. O Consórcio Carioca/ CR Almeida ficará responsável pelo sistema de interligação entre as Avenidas Cruzeiro do Sul e Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte, ao custo de R$ 337 milhões.