Túnel da 23 de Maio fica no papel Em junho de 2008, a Prefeitura de São Paulo anunciou a construção de um túnel para interligar a Avenida 23 de Maio e o bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Apesar de um consórcio ter recebido R$ 2,9 milhões da administração para fazer projetos e estudos a respeito do novo empreendimento e de o governo municipal ter declarado uma área de utilidade pública de 6 mil metros quadrados para sua construção, a obra não saiu do papel.