Túneis da Rodovia dos Imigrantes ficam sem iluminação

SÃO PAULO - Os túneis da Rodovia dos Imigrantes que cortam a Serra do Mar no sentido São Paulo estavam sem iluminação no começo da tarde deste sábado, 22.

Segundo a concessionária Ecovias, houve falta de energia. Por meio de nota, informou ainda que "técnicos da concessionária já estão no local solucionando o problema".

A empresa recomendou "que o motorista reduza a velocidade e acenda os faróis". No resto do Sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito era "bom", de acordo com a Ecovias.