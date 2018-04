Tumulto na Fundação Casa em Campinas é controlado

O tumulto iniciado no começo da manhã desta segunda-feira, 24, por pelo menos 15 internos da Unidade Campinas da Fundação Casa, antiga Febem, foi controlado por volta das 11 horas, segundo a assessoria da Fundação.

Entre as seis pessoas mantidas reféns, uma delas já havia sido liberada anteriormente. Outros cinco reféns, três funcionários da instituição e dois professores da rede estadual, também foram liberados sem ferimentos.

De acordo com a assessoria da Fundação, os jovens começaram o tumulto logo após o café da manhã, por volta das 7h30. A Fundação já abriu uma sindicância para apurar os motivos do tumulto, de acordo com a assessoria. A unidade tem capacidade para abrigar 56 adolescentes e mantém no momento 51 internos.