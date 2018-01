Tumulto na Fundação Casa deixa ao menos 12 feridos

Um tumulto entre funcionários e internos da Fundação Casa (ex-Febem) de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, na noite desta segunda-feira, 8, deixou pelo menos 12 feridos, segundo a assessoria da entidade. A confusão começou na enfermaria, por volta das 20 horas, durante o jantar, informou o sindicato dos funcionários. Cerca de 35 menores enfrentaram os funcionários, por cerca de 40 minutos, causando ferimentos em sete pessoas e ao menos cinco internos. Segundo a Fundação, alguns funcionários foram encaminhados ao pronto-socorro, sem gravidade. Não há informação sobre o motivo do motim. De acordo com a diretora do sindicato dos trabalhadores da Fundação Casa, há cerca de dois meses 11 funcionários da unidade foram afastados e respondem a um processo administrativo, deixando deficiente o quadro de trabalhadores do local. A direção da Fundação esteve no local para abrir uma sindicância para apurar se houve falha funcional ou má conduta. As investigações têm prazo de 90 dias para serem finalizadas. A unidade de Ferraz de Vasconcelos tem capacidade para abrigar 56 adolescentes e está atualmente com 44 menores.