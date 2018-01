Tumulto na Fan Fest de São Paulo deixa pelo menos 15 feridos

SÃO PAULO - Tumulto e confusão na Fan Fest do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, deixaram pelo menos 15 pessoas levemente feridas. A polícia precisou usar gás de pimenta e cassetete para controlar a multidão que tentava assistir à partida entre Brasil e México na tarde desta terça-feira, 17.

Na entrada da Fan Fest para quem vinha do Teatro Municipal, houve confusão por causa da superlotação. Como o espaço havia chegado à capacidade máxima, torcedores que não conseguiam entrar pegaram as grades divisórias e jogaram contra pessoas que estavam mais à frente. A tropa de policiamento e a Tropa de Choque agiram com gás de pimenta e cassetete para controlar a multidão.

Na entrada do lado oposto, de quem vinha pela Líbero Badaró, houve tumulto no final do primeiro tempo. Após os 45 minutos iniciais de jogo, algumas pessoas deixaram o espaço e, quando tentaram retornar para a segunda metade da partida, foram impedidas pelos policiais.

Ao menos quatro catracas foram quebradas pela multidão e a polícia teve que retirá-las e abrir a entrada para a Fan Fest. O clima era de pânico e muitas pessoas saíram chorando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao final da partida, o número de pessoas no local havia diminuído e poucos permaneceram para assistir ao jogo entre Rússia e Coreia do Sul.