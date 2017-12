Tumulto em estação paralisa metrô de SP pela 4.ª vez no horário de pico

Um novo tumulto no corredor de acesso do metrô para a CPTM na Estação da Luz paralisou a circulação de trens da Linha 1-Azul do metrô por cerca de 20 minutos nesta quinta-feira, dia 9, no horário de pico. É a quarta vez que o sistema metroferroviário enfrenta este tipo de confusão neste ano.

O metrô não confirma as causas do tumulto, mas passageiros relataram nas redes socias que o pânico começou após um princípio de incêndio em um quiosque de pão de queijo instalado acima das plataformas da Linha 4-Amarela. A ocorrência foi por volta das 18 horas e às 19h40 o quisoque estava fechado.

Passageiros relataram correria e empurra-empurra no já superlotado corredor que interliga as plataformas nas linhas 1-Azul e 4-amarela e da CPTM. Desta vez, entretanto, diferentemente das outras três ocorrências anteriores, não houve registro de passageiros feridos. Por volta das 18h20 a circulação foi reestabelecida. O metrô informou que ainda vai apurar as causas do tumulto.