Tumulto deixa 4 mortos e cerca de 50 feridos em Jaguariúna

Quatro pessoas, três mulheres e um homem entre 20 e 25 anos, morreram e cerca de 50 ficaram feridas, quatro em estado grave, por volta da 1 hora deste sábado, depois de uma confusão na entrada do festival de rodeio que ocorre na cidade de Jaguariúna(SP), na Região Metropolitana de Campinas, no interior do estado.

No momento em que o portão foi aberto para o Show da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius houve uma correria. Muitas pessoas caíram e foram pisoteadas. Segundo a Polícia Civil da cidade, o evento, promovido pela empresa Red Eventos, foi montado às margens da SP-340 (Rodovia Campinas - Mogi-Mirim), no bairro Colmeia. O delegado titular da cidade, Rui Prado Marcondes, se deslocou até a arena para apurar os dados, que chegam de forma escassa para a polícia.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Walter Ferrari por equipes de socorro da empresa que promove o evento e por ambulâncias da Prefeitura. A cidade de Jaguariúna não dispõe de um posto militar de Bombeiros e depende do atendimento das equipes de resgate de Campinas, distante 20 quilômetros. O Centro de Operações dos Bombeiros de Campinas afirma que nenhuma equipe foi solicitada pelo quadro de bombeiros civis existente em Jaguariúna.

Os médicos vão se pronunciar para a imprensa às 10h da manhã deste sábado.