Túmulo de Ayrton Senna atrai fãs ao Cemitério do Morumby

Por mais inusitado que pareça, o Cemitério do Morumby, na zona sul da capital paulista, é opção de passeio turístico. Com jazigos de mais de 22 celebridades nacionais, o local chega a receber mais de 100 excursões escolares além das visitas de milhares de fãs anualmente.

Entre as personalidades enterradas no cemitério, o túmulo do piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna é o que atrai maior público, de acordo com a administração local. Os jazigos dos cantores e compositores Elis Regina e Wilson Simonal também costumam chamar atenção entre os visitantes.

Com indicação positiva no site de viagens TripAdvisor, o cemitério é apontado por viajantes como lazer cultural. Das 33 avaliações listadas no site, 13 são "excelente" e 12 "muito bom". Nos comentários, Senna lidera nas preferências e é citado como ídolo nacional e internacional. Apenas uma crítica no site diz que o local tem difícil acesso e outras classificam os mais de 300 mil metros quadrados do lugar como ótimos para meditar e relaxar.

Totalmente gramado, o cemitério jardim tem a estrutura inspirada na arquitetura norte-americana e opta pelo sistema de sepultamento direto no solo, sem a construção de lápides, o que torna, na opinião dos frequentadores, a visita mais "agradável".

Tradicional campo-santo de São Paulo, o Cemitério do Morumby tem jazigos datados em 1975 e conta hoje com cerca de 300 mil metros quadrados de área. A cada vinte anos a área sofre aumento, sempre aprovado pela Prefeitura da cidade, afirma a administração do local à reportagem. O cemitério oferece também estacionamento, lanchonete com funcionamento 24 horas (com wi-fi), floricultura e capela, onde acontecem missas todos os domingos.