Tudo para gostar de mim

No carnaval do faça você mesmo, em que todo mundo pode ser rei ou rainha, era de se esperar que as celebridades virtuais aproveitassem o momento para ampliar seus likes e viewers. A youtuber Mariana Saad, que tem mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, postou vídeos ensinando maquiagens para blocos de carnaval e para fantasias. “Eu estou sempre conectada, então acabo vendo esses conteúdos por meio da atualização das pessoas nas redes. Muita gente posta sobre o carnaval e acho o máximo poder acompanhar tudo isso e ver as produções, tanto do look quanto da maquiagem”.

Um dos criadores do bloco Casa Comigo, o publicitário Raul Neto, trouxe a expertise de sua agência de conteúdo digital para dentro da folia. São dois fotógrafos contratados para registrar a festa e mais uma equipe de colaboradores que, de celular em punho, fazem vídeos (ao vivo ou gravados) dos momentos mais marcantes. “Vamos alimentando nossas redes sociais com enquetes, memes de humor e tudo mais”, diz Neto. “O segredo é não fazer superproduções. Temos de manter a espontaneidade nas redes também”, afirma.