Tudo certo com Neymar!

Internação da rainha Elizabeth em hospital de Londres foi excesso de zelo da família real! O trono, como se sabe, é lugar mais que apropriado para curar dor de barriga.

Tem coisa pior

Com o Blairo Maggi, o 'Motosserra de Ouro', à frente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e o tal de Marco Feliciano - pastor evangélico que ataca negros e homossexuais - cotado para comandar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, convenhamos, até que Renan Calheiros na presidência do Congresso não chega a ser nenhum grande absurdo.

Pibinho, e daí?

Depois que o Verissimo elogiou o slogan 'O fim da miséria é apenas um começo', os marqueteiros do governo se encorajaram a lançar nova frase de efeito na propaganda oficial: "O PIB é pequeno, mas ninguém deixa de comer por causa disso!"

Melhor assim!

Há males que vêm para o bem: se o Flamengo não perde para o Botafogo no domingo, ia ter gente ontem no Rio indicando o Zico para papa. Faz tempo que não se comemorava tanto os 60 anos de alguém no Brasil.

Há controvérsias!

Fãs de Michel Teló estão inconsoláveis: a rede americana de notícias CNN elegeu Daniela Mercury a "Madonna brasileira"!

Campanha

Tem pichação nova nos muros do Vaticano: 'D. Odilo - papa essa Brasil!'

Craque é craque, mas o de futebol se diferencia de outros artistas de primeira grandeza pela vantagem de volta e meia poder entrar em cena absolutamente apagado, sem prejuízos para sua imagem de astro nacional!

O Wagner Moura, por exemplo, põe em sério risco a carreira de sucesso que construiu no cinema brasileiro se protagonizar meia dúzia de filmes em sequência com qualidade de desempenho à altura das últimas apresentações de Neymar, seja pelo Santos ou pela seleção.

No caso do Ivo Pitanguy, pior ainda, o cirurgião plástico não seria o craque que é se não estivesse sempre nos trinques para passar o bisturi na testa da Sophia Loren ou nas pálpebras da Stephanie de Mônaco! Não podia, a rigor, errar nem com a Suzana Vieira!

Só no futebol o craque pode não sê-lo de vez em quando, sem culpas a expiar! Acontece, e pronto!

A torcida - ô, raça! - chegou a relacionar a atual fase de Neymar com a namoradinha da novela das 9, mas vem ganhando força nas arquibancadas a tese de que o futebol do menino da Vila perdeu o brilho depois que ele descoloriu o cabelo.

Bobagem! Daqui a pouco ele volta a comer a bola! Quer apostar?

Rei posto

Handra, 24 anos, a namorada de

Rondônia que Joaquim Barbosa conheceu no Leblon, confirma o que todo carioca já suspeitava: Aécio Neves perdeu de vez a hegemonia no bairro.