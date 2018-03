Tucuruvi faz desfile luxuoso e sem erros

“Da primeira à última ala, fomos perfeitos”, garantiu. Antes de a Tucuruvi entrar na avenida, os puxadores do samba mencionaram ameaças que a escola recebeu por conta do enredo, que homenageia os nordestinos que migraram para São Paulo. Eles pediram que os integrantes da escola dessem as mãos em sinal de protesto.

Já no fim do desfile, o presidente da escola rechaçou o preconceito. “A gente mostrou que o preconceito não pode existir. Ainda mais entre os brasileiros”, disse Jamil. Após o oitavo lugar no ano passado, a expectativa é de que a Acadêmicos do Tucuruvi esteja no Desfile das Campeãs este ano. Para isso, a escola precisa ficar entre as cinco primeiras colocadas do carnaval de São Paulo.