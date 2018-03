Tucano se exibe para câmera em rodovia do interior de SP

SOROCABA - Acostumados a flagrar acidentes e infrações de trânsito, operadores do centro de controle da concessionária AutoBan depararam-se nesta semana com imagens inusitadas, captadas por uma câmera instalada no km 97 da Rodovia Anhanguera: um tucano pousou na grade que protege o equipamento, onde permaneceu por 7 minutos, observando o trânsito na rodovia e brincando com seu próprio reflexo.

As imagens, captadas no dia 8, foram divulgadas na quarta-feira, 12. A câmera, sobre um poste com cerca de 30 metros de altura, é usada no monitoramento do tráfego. As imagens são enviadas em tempo real para o centro de controle. Quando os operadores viram o tucano, evitaram mover o equipamento para não assustar o pássaro.

A bióloga Eliana Ferraz explicou que a ave, conhecida como tucano-toco ou tucunuçu, tem papel importante na natureza por ser dispersora de sementes. É o maior dos tucanos, medindo até 56 centímetros - apenas o bico mede 22 centímetros. A ave não figura em lista de espécies ameaçadas, mas tem sido alvo de traficantes que a vendem no exterior.