Sobre o desvio em curso d'água da represa, afirma que "se trata tão somente de um pequeno lago natural que se forma na área da propriedade da Sabesp, não havendo qualquer desvio de água". A Sabesp informou que o empreendimento não está na área cedida em comodato às margens do reservatório. A companhia diz que realiza fiscalizações periódicas no entorno do Reservatório Paiva Castro. /D.Z.