Tubulação rompe e abre buraco na Avenida Pacaembu

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

O rompimento de uma tubulação da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp causou a abertura de um buraco de três metros de diâmetro e dois metros de profundidade na altura do número 192 da Avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo, 29.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o buraco ocupa duas das três faixas de circulação da via no sentido Marginal do Tietê, mas não há lentidão de tráfego.

A assessoria de imprensa da Sabesp informou que equipes já trabalham no reparo da tubulação de distribuição de água, de 15 centímetros de diâmetro. A previsão é de que o conserto seja concluído no final da tarde.